O governo brasileiro desconhece qualquer pedido de asilo de Edward Snowden no País, mas, por via das dúvidas, algumas cervejarias já disputam a passagem do ex-técnico da CIA em seus respectivos camarotes no sambódromo do Rio durante o Carnaval 2014.

