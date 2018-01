Só depois que desembarcou em São Paulo, o campeão mundial Jorge Henrique se deu conta de que estava comemorando há três dias o título do Corinthians abraçado a uma bandeira de Sergipe que pegou de um torcedor no estádio de Yokohama achando que era do Brasil.

Nascido em Resende (RJ) e revelado para o futebol em Recife, o jogador virou sergipano por distração.