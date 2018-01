Sexo, futebol & carnaval

O Brasil é engraçado! Se orgulha de ser conhecido lá fora pelo sucesso de Michel Teló – “Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego” –, com direito a coreografia explícita para evidenciar a conotação sexual da letra em português, mas reage indignado com o duplo sentido da camiseta da Adidas confeccionada para a Copa com a expressão “Lookin’ to score”, que pode ser traduzida por “em busca de gols” ou “pegar garotas”.

Vai ver o que pegou foi o desenho da mulher de biquíni com o Pão de Açúcar ao fundo, mas às vésperas do Carnaval, francamente, a grife esportiva alemã foi até bastante pudica no traço. Incentivo ao turismo sexual pra valer todo mundo poderá assistir a partir de sexta-feira na TV com os tradicionais desfiles de bumbuns e seios siliconados de fora, marcas registradas das escolas de samba na passarela.

A Adidas, cá pra nós, só seguiu a linha de propaganda que o Brasil faz de si mesmo. Como diz o Silvio Santos, “é as mulheres, oba”!