Show de corruptos

O que tem de corrupto por esse Brasil afora cruzando os dedos diante da TV nas noites de domingo vem garantindo à Globo a liderança de audiência no horário do ‘Fantástico’. A torcida de cada um, no caso, é para que não seja ele próprio a bola da vez da câmera indiscreta do programa.

Imagina quantos milhares de funcionários de prestadoras de serviço contratadas pelo poder público em todo o Brasil já não ofereceram “de cinco a dez por cento” em licitação a um burocrata qualquer!

Some a isso o sem número de servidores que toparam a parada e, às 22h52 deste último domingo, o Ibobe registrava 19.6 pontos para a Globo, seguida pelo SBT (8.9), Record (8.0), Rede TV! (2.2) e Band (1.9).

Claro que também colaborou – e muito – para tal performance a turma que gosta de zapear à procura de combustível para sua indignação com tudo-isso-que-aí-está.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo domingo, não falha, o ‘Fantástico’ põe no ar pelo menos um cara-de-pau que, sem saber que está sendo gravado, se revela cretino por inteiro em flagrante indecência com dinheiro público.

Nem sob os edredons do ‘Big Brother Brasil’ se vê tanta pouca vergonha – daí, imagina-se, a boa recuperação do programa de variedades da Globo no Ibope.