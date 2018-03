Confirmado o nome de Maria Lúcia de Oliveira Falcón no Ministério de Desenvolvimento Agrário, as mulheres já terão quase tantas vagas quanto o PMDB no primeiro escalão do próximo governo.

