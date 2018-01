Pela confusão que andou arrumando para sair da China, tá na cara que o dissidente Chen Guangcheng queria vir para o Brasil.

Quem sabe não tem uma vaguinha para ele no Corinthians!

O pessoal que cuida do marketing do clube poderia tentar trocá-lo por aquele outro chinês totalmente cego de bola que o Timão importou no início do ano.

Hillary Clinton já falou que topa o negócio!