A torcida do Corinthians já ameaça emendar a festa do penta com o Natal e o Réveillon, caso o Santos repita o vexame do Internacional do Mundial de Clubes do Japão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.