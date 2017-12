Com Rodrigo Paiva suspenso pela Fifa por agressão a um jogador chileno na antessala dos vestiários do Mineirão, o Brasil vai jogar contra a Colômbia, na sexta-feira, pela primeira vez em muitos anos sem assessor de imprensa no banco de reservas da seleção.

Isso quer dizer o seguinte:

Nada, rigorosamente nada, mas, ainda assim, teve jogador que chorou ao saber da punição.