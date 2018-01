Pensando bem, pelo tanto de piadas novas sobre o Palmeiras nas redes sociais, o gaiato que transcreveu o hino do clube em redação do Enem deve ser corintiano de molecagem com o rival.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.