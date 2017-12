Ganha força nas redes sociais a ideia de uma mega manifestação de anões diante do consulado de Israel em São Paulo em protesto contra o uso por Tel-Aviv da expressão “anão diplomático” com intenção deliberada de diminuir o Brasil no universo das relações exteriores.

Batizado de ‘Somos todos anões’, o movimento considera a reação às críticas sobre o emprego de “força desproporcional” por Israel na Faixa de Gaza tão politicamente incorreta quanto teria sido chamar nosso país de “macaco diplomático”. A chancelaria israelense teria comprado uma briga a menos se fizesse referência ao “nanismo diplomático” brasileiro.

O ato contra o preconceito convocado para a próxima terça-feira conta, evidentemente, com o apoio do MTST!