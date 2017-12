Sonhos de uma noite de primavera

Logo em sua primeira noite como presidente da República – Dilma passou-lhe o cargo antes de embarcar na segunda-feira para Nova York –, o ministro Ricardo Lewandowski teve um pesadelo medonho: sonhou que sofria um golpe de estado! Imagina quem comandava a insurreição?

O ex-revisor do julgamento do mensalão vai levar ainda um bom tempo para se livrar do fantasma de Joaquim Barbosa, tantos foram os embates com o então relator da ação penal 470. A assombração, comenta-se no STF, é recíproca!

Parece que naquela mesma madrugada em que Lewandowski quase caiu da cama, Barbosa também foi aterrorizado no meio do sono pela visão infernal de seu ex-desafeto com a faixa presidencial que ele nunca vestiu!

Sabe Deus como terá sido a noite passada – até o fechamento desta edição nenhum dos dois havia pregado o olho –, mas ambos decerto torcem para que a presidente Dilma não perca tempo em NY após seu discurso de hoje na ONU! Devem estar com saudades de uma boa noite de sono!