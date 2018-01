Já ouviu o Alckmin explicando o uso racional da água através da integração do sistema Cantareira com a bacia do Paraíba do Sul?

Dá um soninho…

“É tiro e queda para quem sofre de insônia” gritam os camelôs que estão vendendo feito água na região da 25 de Março o DVD do pronunciamento do governador a respeito!

“O Zé Serra testou e aprovou!” – garantem.