Sorria, foi nosso dia de sorte!

• Tanto criticaram a voz das arquibancadas, mas a verdade é que o Brasil jogava melhor quando o torcedor só sabia fazer o coro de “sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor”. Até os jogadores ficaram constrangidos quando a galera cantou que “o campeão voltou” assistindo à seleção contra o Chile!

• Tomara que no próximo jogo o Brasil volte a depender do Neymar. Depender do Júlio César é muito pior!

• Na sua opinião, o Fred piorou ou continua a mesma coisa depois que deixou o bigode crescer?

• Dificilmente o brasileiro vai amargar um novo Maracanazo: as chances de acontecer antes um Castelanazo ou um Mineiranazo são imensas!

• Cuadrado, o Romarinho da Colômbia, joga muito mais que seu sósia do Corinthians!