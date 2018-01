Sorria, você está protestando!

Espécie de ‘Porta dos Fundos’ dos protestos de rua, o episódio do casamento da ‘Dona Baratinha’ no Copacabana Palace acendeu na escuridão do vandalismo uma luz de humor típico do canal de maior sucesso na internet brasileira.

Nunca antes na história das manifestações contra-tudo-isso-que-aí-está o gigante acordou tão desopilado quanto no dia daquela festança de R$ 2 milhões para celebrar o matrimônio da neta do empresário Jacob Barata, mais conhecido pelo carioca como o ‘Rei do Ônibus’.

Da irreverência de cartazes como ‘Pego ônibus lotado, me dá um bem casado’ à distribuição de baratas de plástico aos convidados, sobrou para familiares da noiva o papel de minoria de vândalos na pantomina.

Em boa hora, a comédia venceu o terror nas ruas! Às vésperas da chegada do papa Francisco ao Rio, sabe Deus o que a Marcha das Vadias está planejando para o day after da Via Sacra na praia de Copacabana, tomara que dê continuidade à mudança de gênero de protesto na cidade.