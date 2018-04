Uma informação em particular, entre tantas divulgadas após o vazamento de documentos militares secretos sobre a guerra do Afeganistão, estourou feito bomba no front americano.

Parece que os tais US$ 2 mil contabilizados como pagamento a familiares de cada civil morto em combate não passam, na verdade, de US$ 200 cash.

Isso quer dizer o seguinte:

Tem gente ganhando US$ 1,8 mil por afegão abatido pelas tropas de ocupação.