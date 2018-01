O inglês Elton John e o irlandês Bono Vox já confirmaram presença na megafesta surpresa que vai comemorar no próximo dia 19 o primeiro aniversário do confinamento de Julian Assange na embaixada do Equador em Londres.

Os convidados não sabem de nada, mas, no final da noite, o fundador do Wikileaks planeja fugir misturado à multidão!