A notícia deve ter emudecido quem anda por aí dizendo que “há muito tempo Luiz Felipe Scolari não ganha nada no futebol”:

Com 13 milhões de euros por 18 meses de trabalho no Uzbequistão, Felipão é o técnico mais bem pago do mundo.

De vez em quando ainda pinga em sua conta parte dos 8 milhões de euros da multa rescisória do contrato com o Chelsea.

Quem deve ganhar relativamente pouco é o Dunga!