Não dá para entender do que, afinal, o ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato está fugindo.

Pois se até o José Dirceu já está voltando pra casa, caramba!

Dos mensaleiros condenados, acho que só o ex-deputado João Paulo Cunha vai virar o ano na cadeia – porque é bobo, né?