Quem chegou em casa no meio do Fantástico, ontem à noite, pensou por um instante: “Caramba, com quantos travestis saiu o Ronaldinho Gaúcho?”

Em entrevista a Patrícia Poeta, o jogador parecia mais triste e abatido que seu xará quando recebeu a jornalista para dizer que errou.

Qual é, afinal, o problema desse rapaz!