Tem irmã no meio!

Quase tão inacreditável quanto a cabeçada de Zinedine Zidane no peito de Materazzi em 2006, a tal mordida do Luisito Suárez no ombro de Chiellini pode muito bem ter sido provocada pelo velho truque dos zagueiros italianos – ô, raça! – de aproveitar aquele agarra-agarra na área para sussurrar comentários libidinosos acerca da irmã do adversário. Foi o que fez o craque francês perder a cabeça daquele jeito na finalíssima da Copa da Alemanha.

Lembra? Zidane alfinetou Materazzi à francesa – prometeu lhe dar sua camisa no final do jogo se ele parasse de segurá-la em campo –, mas não esperava a pronta reação calabresa: “Prefiro a (…) da sua irmã!” O juiz, como se sabe, só viu a agressão sem bola que encerrou a conversa e a carreira do “melhor camisa 10 do século 21” (a opinião é do Pelé)!

Além de não estar com essa bola toda, Suárez já havia mordido outros dois adversários antes de Chiellini, mas quem conhece sua irmã Giovanna garante: ela merece!