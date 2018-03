O retrato falado é fruto da observação da equipe técnica brasileira da produção americana ‘The Expandles’ (‘Os Mercenários’), que está sendo rodada no Rio:

Sylvester Stallone está a cara do Clóvis Bornay no corpinho do Mickey Rourke.

Coitada da Gisele Itié, né não?

Ele vai salvá-la no filme!