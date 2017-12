Tiro pegou no King Air

Em sua defesa, Carlos Lupi pode muito bem alegar que mentiu à toa! Atire a primeira pedra o político brasileiro que nunca andou num aviãozinho particular sem fazer a menor ideia de quem seria ao certo o dono da máquina!

O que poderia até soar meio esquisito no modus operandi de nossos homens públicos é esse negócio de pegar carona em turboélice numa época em que todo mundo só viaja de jatinho.

Se ligasse pro Sérgio Cabral, por exemplo, o governador mandava na hora o Phenom 300 novinho em folha do Eike Batista buscá-lo no Maranhão, a tempo de impedir a fatídica decolagem do ministro no maldito King Air.