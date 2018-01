Todo debate cabe no Twitter!

Com a decisão de anunciar seu programa de governo tão somente no Facebook, Aécio Neves pode virar pioneiro de uma nova era: quando, enfim, o TSE proibir campanhas eleitorais fora das redes sociais, o candidato tucano haverá de ser lembrado por este seu passo decisivo para colocar toda essa bobajada em seu devido lugar.

Lugar de dizer asneira e assacar a honra alheia sem qualquer compromisso com a verdade é, como se sabe, a internet! Não faz sentido ocupar tanto espaço da mídia tradicional com o conteúdo de profundidade digital proposto pelos candidatos.

O Horário Eleitoral Gratuito, por exemplo, cabe no compartilhamento de fotos do Instagram, tanto quanto os debates parecem sob medida para o Twitter: 140 caracteres para a pergunta, 140 para a resposta, 140 de réplica, 140 de tréplica – e basta!

Se os tucanos não abrirem o olho, no futuro o pessoal do PT vai dizer que quem inventou o programa de governo no Facebook foi o Lula. Com o Bolsa Família foi a mesma coisa!