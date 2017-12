O arsenal de teorias conspiratórias em exposição nas redes sociais ganhou Munição pesada:

“Bomba! Acabo de saber, em off, por uma pessoa ligada à Patrícia Poeta, da Globo, que ela foi demitida da emissora a mando do PT (Lula) porque pegou pesado com Dilma, na última entrevista. O William Bonner está sendo monitorado até os dentes!”

Só na internet ainda existem bobos assim, né não?

O buraco é mais embaixo, caramba!