Tomara que chova três dias sem parar

Antes de sair da cama nesta sexta-feira, procure escutar o barulho que vem lá de fora. Chuá, chuá, chuá… Tá ouvindo? Não? Calma! A Meteorologia não precisou a hora da chegada da frente fria, mas garantiu que de hoje não passa: vai chover como nos velhos tempos em São Paulo! Os cariocas terão que esperar até amanhã ou depois que as nuvens – coisa que não se vê no Rio há mais de 1 mês – sigam no rumo Norte, resistindo as tentações dos desvios para o mar.

Nunca antes na história das duas maiores cidades brasileiras uma chuva prolongada, não só como aquelas de final de tarde, foi aguardada com tanta expectativa positiva! Só alguns bons aguaceiros, desses de parar o trânsito, podem nos salvar do racionamento de água, dos apagões e do calor infernal dos últimos sei lá quantos dias.

O aquecimento pré-frontal de ontem pode ter sido o último bafo no cangote antes do fim do horário de verão à zero hora do próximo domingo. Um fim de semana morninho já será um refresco! Deus é pai!