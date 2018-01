E a Gisele Bündchen sem capacete, com a filha de 1 ano no colo e só a mão direita no guidom do quadriciclo que pilotava na Costa Rica, hein?!

Por muito menos – conduzir o neto de 3 anos no colo, no banco de trás de um carro em Porto Alegre –, a presidente Dilma pediu desculpas nas redes sociais no final do ano passado!