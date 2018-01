Tragédia anunciada!

Embora muita gente considere que ele não é homem suficiente para isso, mais cedo ou mais tarde Justin Bieber vai acabar fazendo uma grande lambança na vida para ser, enfim, levado a sério como transgressor. Faltando ainda 7 anos para chegar à idade fatal dos ícones pop – Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison e Amy Winehouse se destruíram aos 27 –, o bebezão canadense anda com uma pressa injustificável para se estrepar.

Fuma maconha, dirige embriagado, picha muro de madrugada, joga ovo no vizinho, frequenta casas de sexo, bate em segurança, faz xixi em balde de restaurante, participa de pega de automóvel, cospe em fãs, capaz até de soltar pum no elevador, mas tudo parece muito pouco para mudar a imagem de coisa mais fofa do hit parade!

Entre as bobagens que ainda lhe restam fazer para virar outra pessoa, o ídolo teen estaria cogitando, na contramão de Michael Jackson, começar tratamento para virar negro. Vai ficar uma graça!