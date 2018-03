Com bacalhau e chocolate no cardápio do feriadão, estima-se que o paulistano voltará à cidade arrastando pelas estradas cerca de 6 milhões de calorias a mais em relação ao engarrafamento de ida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.