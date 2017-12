Para se ter uma ideia do nível de preconceito contra as louras no Brasil, a mãe da Xuxa chorou copiosamente de alegria quando viu a filha com os cabelos tingidos de preto.

“Era um sonho dela”, tentou descontar a apresentadora.

“Todo filho que nascia, ela chegava e falava ‘nasceu de cabelo loiro de novo’. Queria um moreninho, de cabelinho preto como o dela!”

E ainda dizem que esse tipo de coisa não existe no Brasil!