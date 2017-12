Confirmado o fim do namoro de Aécio Neves e Letícia Weber, já tem gente no diretório nacional do PSDB falando em prévias para escolha da candidata a primeira-dama em 2014.

