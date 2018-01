Afora a turma que já decidiu passar a Copa do Mundo apanhando da polícia nas barreiras de segurança em torno dos estádios, tem muito brasileiro por aí a fingir descaso com a competição, temendo ser cobrado nas ruas pela alienação da alegria indisfarçável com a festa que vai começar no nosso quintal: “Tá rindo de quê, mané?”

Resta saber até quando toda essa gente vai conseguir dissimular sua satisfação com o maior espetáculo do planeta bola a pretexto de manifestar indignação com o País, como se uma coisa e outra não pudessem dividir o mesmo espírito de porco.

Tá na moda torcer para que tudo no Brasil dê errado – prognóstico quase sempre infalível –, mas, se der uma zebra de o time do Felipão acertar, o brasileiro que se prepare para explosão de alegria só comparável ao êxtase nas ruas em 1970. O País era muito pior naquela época e, no entanto, nunca fomos tão felizes! Com a devida licença poética do Guarnieri, “sei que há um céu sobre essa chuva, e um grito parado no ar”!