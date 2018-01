No capítulo da próxima quinta-feira de ‘Beleza Pura’, o personagem de Guilherme Fontes vai desaparecer na selva amazônica após acidente de helicóptero, mas – pelamordedeus! – não confunda alhos com bugalhos:

Isso nada tem a ver com a determinação da Controladoria-Geral da União de cobrar do artista a devolução aos cofres públicos de R$ 36,5 milhões jogados fora no filme nunca acabado ‘Chatô, o Rei do Brasil’.

E não se fala mais nisso, ok?