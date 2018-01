Que fase vive o Casagrande nas transmissões da TV Globo!

Comentava ontem que prefere o time do Corinthians sem Guerero no ataque minutos antes do gol do jogador peruano.

No segundo tempo, voltou a sugerir a substituição do cara e, logo em seguida, saiu dos pés dele a melhor chance de gol do Timão, desperdiçada por Paulinho.

Só faltou o Al Ahly empatar depois que o Tite tirou o centroavante de campo no finalzinho do jogo!