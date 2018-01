Tem gente que não gosta da data, mas Jesus nasceu na época certa! Imagina o fim de ano sem espírito de Natal! Aqui no Brasil, pelo menos, a gente só suporta resignado o caos generalizado dos últimos 20 dias de dezembro por causa deste sentimento de que ainda teremos uma noite feliz, que seja, no final do mês!

Mesmo quem não é lá muito católico vai se sentir melhor se pegar carona na ideia da chegada de um “salvador” para livrar-nos do mal, aí incluídos o calor, o trânsito, as festinhas na firma, os temporais, as compras, as cartinhas do carteiro, do lixeiro e do entregador de jornal, a inadimplência, as saidinhas de banco, a crise institucional, a lei seca, os aeroportos, o fim do mundo e a ressaca no réveillon, amém!

Se você também tem esta sensação de que não vamos conseguir fechar a tampa de 2012, se é mais um desses que pressentem alguma grande lambança ainda por vir, vai aqui o conselho de alguém com experiência no assunto: calma!

Todo fim de ano é este mesmo desespero, mas vai passar, sempre passa! Lembre-se disso quando estiver a ponto de explodir nos próximos dias: faltam menos de duas semanas para o Natal, ok?