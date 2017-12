Se soubesse que bater de frente com Galvão Bueno dava tanto prestígio, Renato Maurício Prado já o teria enfrentado ao vivo faz tempo.

Desde que trombou no ar com o apresentador do ‘Conexão SporTV’, o jornalista virou celebridade.

Já ganhou até uma dor nas costas de tanto tapinha que tem levado nelas por onde circula no centro de imprensa de Londres!