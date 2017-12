Nova prisão do ex-Polegar Rafael Ilha, dessa vez por tráfico de armas, recoloca o ex-cantor no top 10 do ranking da revista ‘Forbes’ que no final do ano elege ‘A má Notícia em Pessoa’.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.