Vira o disco!

O julgamento no STF entrou em recesso anteontem, o segundo turno vai até amanhã, ou seja, na semana que vem o País terá, enfim, a chance de mudar de assunto!

Tenho certeza de que os colunistas políticos, em especial, não vão nos decepcionar.

Que se virem, também, os fechadores de primeira página em busca de manchetes originais para os jornais dos próximos dias.

Imagino que o apagão da madrugada de ontem no Nordeste tenha salvado a edição de hoje onde não há segundo turno nas eleições para prefeito, mas a partir de segunda ou terça é que são elas!

Vai ter jornalista sentindo saudades até do Ricardo Lewandowski na hora do fechamento! Sorte da imprensa que nessas entressafras de notícias sempre rola um escândalo novo, uma lambança no Enem, um erro clamoroso de arbitragem, uma chuvarada… Parece que o Carlinhos Cachoeira está para ser solto a qualquer momento!

O leitor não tarda por esperar, vem chumbo grosso por aí – a boa notícia, como se sabe, vive dias difíceis em busca de sustentabilidade –, mas só a expectativa de uma possível mudança iminente de assunto, convenhamos, a gente está precisando disso, né não?