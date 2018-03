Justiça seja feita à nossa primeira-dama: a rainha Silvia da Suécia, com todo respeito à sua majestade, estava ridícula com aquele ramo de flores no topete. Imagina o que não diriam se o adereço fosse coisa da cabeça de dona Marisa.

