Respondendo a 20 perguntas da ‘Playboy’ de abril, o cirurgião plástico brasileiro Robert Rey (foto) – personagem do reality show americano exibido na Rede TV! com o título ‘Dr. Hollywood’ – conta que chega a ficar sete horas fazendo sexo com a patroa e que, nas internas, o apelido de seu pênis é Mister Happy.

Isso quer dizer o seguinte:

Foi-se o tempo em que os homens inteligentes podiam dizer que compravam a revista por causa das entrevistas.