Viva o Gordo!

Colunistas – ô, raça! – não sabem de nada, mas, quando reunidos pra bater papo, como aconteceu quinta-feira com todos nós aqui do Estadão, acaba que, lá pelas tantas, a observação de um se complementa com a impressão de outro para virar tema de artigo.

Teve aquele que observou o seguinte: o talk show do Jô Soares, que ultimamente só é assunto pelas costas do Gordo, tem levado ao ar ótimas entrevistas. Que boa notícia, rapaz! “Ele voltou a se interessar pela conversa.”

A impressão que outro teve vendo A Cabra ou Quem é Sylvia? – no Teatro Vivo, com direção de Jô Soares – foi que “o espetáculo é tão impressionantemente bom, que deve estar repercutindo em tudo que ele faz na vida.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eu, que estava por ali só de orelha em pé, mal disfarçando minha síndrome da falta de assunto para a coluna do dia seguinte, achei que era hora de falar tudo isso pela frente do mestre. Pronto, falei!