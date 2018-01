Tomara que a transmissão ao vivo do Rock in Rio pelo canal Multishow deixe ao menos um legado à cobertura de Carnaval da TV Globo: todo comentarista tem o direito de falar a bobagem que quiser, desde que nos intervalos do espetáculo!

