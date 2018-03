Deus sabia o que estava fazendo quando criou Nicolas Sarkozy baixinho, narigudo e de direita.

Se, desse jeito, não bastasse dormir com a Carla Bruni, ele ainda leva um por fora da bilionária da L’Oreal, conforme o noticiário da semana, imagina o presidente da França na pele do Alain Delon ou com a metade do charme de François Truffaut.

Deus me livre!