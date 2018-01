A ação destrambelhada do Fed (banco central americano) é o novo desafio da equipe de cabeleireiras que cuida do penteado de Míriam Leitão no ‘Bom Dia Brasil’ (TV Globo).

Por duas vezes na edição de hoje a franja da comentarista econômica do telejornal acompanhou a tendência do dólar, despencando-lhe sobre a testa.