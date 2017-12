Vovozão é a vovozinha!

Zuenir Ventura e Luiz Fernando Verissimo estão preocupados com suas respectivas netinhas! Também, pudera! Do jeito que a Fernanda Montenegro deu agora pra falar dos netos dela, as meninas não vão resistir.

Não que os garotos não sejam bons partidos, muito pelo contrário, o problema é justamente esse: a competição para ver quem é o avô mais babão do Brasil ganhou uma forte concorrente. Verissimo chegou a sonhar noite dessas com uma pergunta desconcertante de sua pequena Lucinda: “Vô, quando você vai ganhar um Emmy pra mim?”

Fernanda Montenegro dedicou o dela aos netos Joaquim, David e Antônio, sem saber que estava se metendo numa espécie de desafio até então restrito às crônicas-exaltação. Numa delas, Zuenir conta que sua doce Alice decidiu ser “atriz de teatro na França”. Verissimo entrou na pilha: “A minha tem planos de virar modelo com o ‘nom de passarelle’ Uvinha Tessler!” Temem agora que a Fernandona tenha coisa mais fantástica a dizer sobre o futuro de seu DNA.