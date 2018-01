Xuxa choca Hebe

Por essa nem Laura Muller – aquela gracinha de sexóloga do Altas Horas – esperava: Xuxa Meneghel disse no programa de Serginho Groisman que tem orgasmos múltiplos e, para não perder a viagem, perguntou a quem entende do assunto: “É normal?” Não deve ser nada assim tão extraordinário para alguém que já pegou um duende embaixo da cama – outra revelação da apresentadora no horário reservado para “vida inteligente na madrugada”.

Me pergunto o que leva uma pessoa que sofre horrores com o assédio da imprensa dizer na televisão que dorme sem calcinha, com temperatura ambiente a 9 graus “porque meu corpo é muito quente”. Não sei se foi por isso que o apartamento dela pegou fogo no final do ano passado com o pobre Luciano Szafir dentro, mas, a julgar pelo que mostrou no Altas Horas, Xuxa entrou pra valer na briga pelo Troféu Evasão de Privacidade 2009. A própria Hebe Camargo, que não é nenhuma santa, deve estar chocada com a colega.

texto publicado no caderno Cidades/Metrópole deste sábado no ‘Estadão’