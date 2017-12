FIT Personal celebra 20 anos do Honda Conduz

VÍDEO 📹 do #blogVencerLimites mostra o carro que custa menos de R$ 70 mil, mas mantém qualidade com união de tecnologia, conforto e segurança. Representantes de concessionárias explicam como obter a CNH especial, as isenções de impostos as novas regras que ampliaram os direitos para não condutores. Montadora comemora aniversário do setor criado especificamente pessoas com deficiência.