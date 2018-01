Quais as características de um atleta de alto desempenho? Perseverança, determinação, disciplina, fibra, empenho (e muito mais). E como essa pessoa consegue ser campeã? Com muito treinamento e dedicação, mas também com apoio familiar, médico, psicológico, nutricional e financeiro.

Em setembro, nos Jogos Paralímpicos do Rio, 4.500 atletas de 176 países vão colocar à prova corpo e mente.

No time brasileiro, 278 atletas serão apresentados oficialmente nesta terça-feira, 19, no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo. A meta é terminar os Jogos no ‘top five’, com participação em todas as 23 modalidades. Em 2012, o Brasil levou 182 atletas aos Jogos Paralímpicos de Londres e conquistou o inédito 7º lugar, com representantes em 18 das 20 modalidades.

Entre o grupo estão nove atletas – patrocinados pela Nissan – que têm juntos 29 medalhas paralímpicas.