A batalha dos campeões paralímpicos

O documentário ‘Paratodos’, do cineasta Marcelo Mesquita, estreia no dia 2 de junho, com sessões simultâneas em cinemas e escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. São histórias de campeões paralímpicos, suas rotinas e conquistas, e também seu conflitos pessoais.

A ideia surgiu em 2012, durante os Jogos Paralímpicos de Londres, quando Mesquita viu na TV a prova de atletismo e a histórica vitória de Alan Fonteles sobre o favorito ao ouro nos 200m, o sul-africano Oscar Pistorius.

Após pesquisar e juntar imagens, o cineasta levou o projeto ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). As filmagens começaram em 2013, com a produtora Sala 12 Filmes, no Mundial de Atletismo Paralímpico em Lyon, na França, e depois ao Mundial de Natação Paralímpica em Montreal, no Canadá.

O filme foi montado em quatro partes: atletismo, natação, futebol de 5, e a história do canoísta Fernando Fernandes (clique aqui para acessar a entrevista do atleta ao blog Vencer Limites).

No total, foram quatro anos de filmagens em seis países, com mais de 10 dos principais para-atletas brasileiros. “No universo paralímpico, se superar não é uma opção ou gesto de heroísmo, é somente o ponto de partida”. diz a sinopse.

