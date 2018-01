AACD arrecada mais de R$ 500 mil por SMS no Teleton 2015

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) arrecadou mais de R$ 500 mil em doações enviadas por SMS durante o Teleton 2015. O volume surpreendeu até mesmo os organizadores, que destacam a aceitação do serviço pelo público, cada vez mais conectado e adepto às novas tecnologias para promover a solidariedade.

A empresa Pagtel é responsável pelo aparato tecnológico, pioneiro no País, com a doação debitada no cartão de crédito, eliminando qualquer cobrança na conta de telefone ou nos créditos do celular pré-pago.

O serviço permanece disponível. Basta mandar um SMS com a letra ‘T’ para o número 28127. Você recebe uma mensagem explicando o processo, escolhe o valor a ser enviado. O mínimo é R$ 5. Está em estudo uma atualização que permitirá a doação mensal de uma quantia pré-determinada, também com cobrança no cartão de crédito.

