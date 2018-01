AACD recebe doações por SMS durante o Teleton

A edição 2015 do Teleton ocorre nos dias 23 e 24 de outubro, como sempre, transmitido pelo SBT. Neste ano, em mais uma ação para enfrentar a crise, a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) vai receber, durante o evento, doações por SMS, debitadas no cartão de crédito do doador.

Não é necessário baixar um aplicativo, fazer uma ligação ou acessar um site. Basta enviar a letra ‘T’ para o número 28127. A mensagem é gratuita e qualquer operadora pode participar. O sistema explica o processo para cadastro do cartão de crédito. A doação mínima é R$ 5 (cinco reais).

A ideia é estimular a solidariedade, com uso de uma ferramenta segura, gratuita e conveniente. O aparato tecnológico está nas mãos da empresa Pagtel.

“Em um cenário econômico pouco favorável, a captação de recursos é extrema importância para nós”, afirma Angelo Franzão, superintendente de marketing e captação de recursos da AACD.

O Teleton mostra o trabalho da Associação de Assistência à Criança Deficiente, faz a prestações de contas e busca doações para os centros de reabilitação e o hospital da instituição.